Göztepe devleri solladı

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA)- SÜPER Lig'de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek milli araya 16 puanla namağlup 3'üncü sırada giren Göztepe, gösterdiği savunma performansıyla hem ligdeki rakiplerini hem de Avrupa devlerini solladı. Oynadığı 8 maç sonunda sadece 2 gol yiyen Göztepe, Süper Lig'in yanı sıra 5 büyük lig olarak kabul edilen İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da zirveye oynayan takımların önüne geçerek çok büyük fark yarattı. İngiltere Premier Ligi'nde ilk 5 sırayı alan takımlardan lider Arsenal 7 maçta 3 gol yerken, 2'nci Liverpool 9, 3'üncü Tottenham 5, 4'üncü Bournemouth 8 ve 5'inci Manchester City 6 kez topu ağlarında gördü.

İspanya La Liga'da liderlik koltuğuna oturan dünya devi Real Madrid 8 maçta 9 kez kalesini rakiplerine açarken, 2'nci Barcelona da 9 gol yedi. 3'üncü Villarreal ve 4'üncü Real Betis de 8'er kez topu filelerinde gördü. Almanya'da zirveye oynayan takımlar Göztepe'nin gerisinde kaldı. Birinci durumdaki Bayern Munih 6 maçta 3, 2'nci Borussia Dortmund 4, Göztepe'nin eski yıldızı Romulo'nun formasını giydiği 3'üncü Leipzig 8 ve 4'üncü Stuttgart 6 gol yedi. İtalya'da ise zirvedeki Napoli 6 maçta 6 gol yerken, sadece Roma Göztepe'ye yakın bir performans ortaya koydu. 2'nci basamaktaki Roma, 6 maçta 2 gol gördü.

AVRUPA'DA FARK YARATTI

Seri A'da 3'üncü Milan 6 maçta 3, 4'üncü Inter ise 8 kez rakiplerini sevindirdi. Fransa Lig 1'de de ilk 4'teki ekipler de Göztepe'nin savunma performansına yaklaşamadı. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Ligue 1 lideri Paris Saint Germain 7 maçta 5 gol yerken, 2'nci Marsilya yine 5, 3'üncü Strasbourg 7 ve 4'üncü Lyon'da 5 gol yedi. Hollanda'nın 3 büyük takımından 1'inci Feyenoord 8 maçta 6, 2'nci PSV 11 ve 3'üncü Ajax'ta 7 kez kalesini açtı. Sadece Portekiz Ligi'nin lideri Porto, sarı-kırmızılıları geçip 8 maçta 1 kez gol yemeyi başardı.

