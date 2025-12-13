Göztepe – Eczacıbaşı: 0-3
Kaynak: DHA
İZMİR, (DHA)
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman
GÖZTEPE: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Hollock, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Melis Erdoğan, Sude Hacımustafaoğlu, Rotar, Haneline, Hande Naz Sunar
ECZACIAŞI: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin, Simge Aköz, Meliha Diken, Nicoletti, Boden
SETLER: 22-25, 18-25, 20-25
SÜRE: 84 dakika
SULTANLAR Ligi 11’inci hafta mücadelesinde Göztepe evinde Eczacıbaşı’na 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 18-25, 20-25’lik skorlarla sona erdi.