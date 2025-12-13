Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Göztepe – Eczacıbaşı: 0-3

Ajans Haberleri
  • 13.12.2025 20:50
  • Giriş: 13.12.2025 20:50
  • Güncelleme: 13.12.2025 20:50
Kaynak: DHA
Göztepe – Eczacıbaşı: 0-3

İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu, Engin Duman

GÖZTEPE: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Hollock, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Melis Erdoğan, Sude Hacımustafaoğlu, Rotar, Haneline, Hande Naz Sunar

ECZACIAŞI: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin, Simge Aköz, Meliha Diken, Nicoletti, Boden

SETLER: 22-25, 18-25, 20-25

SÜRE: 84 dakika

SULTANLAR Ligi 11’inci hafta mücadelesinde Göztepe evinde Eczacıbaşı’na 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 18-25, 20-25’lik skorlarla sona erdi.

BirGün'e Abone Ol