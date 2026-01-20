Göztepe emin adımlarla

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA)- TRENDYOL Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Göztepe, Avrupa yolunda kaza yapmadı. Sezonun ilk devresinde Gaziantep FK'yı (D) 1-0 ve Samsunspor'u 2-0 yenen Göztepe, Çaykur Rizespor galibiyetiyle 3'te 3 yaptı. Puanını 35'e çıkaran sarı-kırmızılılar 4'üncü sıradaki yerini korurken, 5'inci Beşiktaş'ı 3, 6'ncı Başakşehir ve 7'nci Samsunspor'un 9 puan önünde yer aldı. Sezona Avrupa hedefiyle başlayan İzmir ekibinin üst üste gelen galibiyetleri de camia ve taraftarı iyice havaya soktu. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran on binlerce Göztepeli futbolsever, ‘Göztepe Avrupa'ya’ tezahüratlarıyla ortalığı inletti.

Ara transfer döneminde 4 takviye gerçekleştiren Göztepe'de yeni transferlerden Guilherme Luiz ve Jeh ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Brezilyalı golcülerden Jeh maçın 69', Luiz ise 85'inci dakikada oyuna dahil oldu. Kayserispor'dan gelen kaleci Şamil Öztürk ise yedek bekledi. Göztepe'nin İsviçre'nin Servette takımından transfer ettiği ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes sakatlığından dolayı forma giyemedi. Göztepe'nin Çaykur Rizespor maçında ilk golünü atan Tanzanyalı Miroshi bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. İkinci golü kaydeden Arda Okan ve skoru belirleyen Efkan ise 3'üncü gollerini kaydetti.

HELITON VE BOKELE CEZALI

Çaykur Rizespor galibiyetiyle moral bulan Göztepe'de, bu hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi 2 stoper cezalı duruma düşerken, orta saha Rhaldney ise sakatlandı. Defansın adeta sigortası olan Bokele ve Heliton gördükleri sarı kartlar nedeniyle Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacak. Sakatlanıp oyuna devam edemeyen Brezilyalı orta saha Rhaldney'in durumu ise hafta sonuna kadar netlik kazanacak.

STOİLOV: ‘SEVİYEMİZİ YÜKSELTMELİYİZ’

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Stoilov, kazanmalarına rağmen birçok oyuncusunun, gerçekte sahip olduğu yüksek seviyede performans gösteremediğini de dile getirdi. Bulgar teknik adam, "Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyetti. Çok önemli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Birçok oyuncumuz gerçekte sahip olduğu yüksek seviyelerinde oynayamadı. Buradan uzak bir performans sergilediler ve bunu bizim çok hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim adımıza, bizim oyun tarzımızda sıkıntı yaratan bir durum" dedi.

‘TARAFTAR CEZALARI BİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR’

Taraftar cezalarının kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Stoilov, "Her zaman bu cezaların bizim için çok olumsuz olduğunu belirtiyorum. Bu maçta neredeyse 5 bin taraftarımız cezalıydı. 1-2 maç önce ise 18 bin taraftarımız cezalıydı ve bu bizim adımıza gerçekten sıkıntı yaratıyor. Umarım bir daha bunu yaşamayız. Hem sahada hem de tribünde dediğim gibi yüzde 80 gibi bir oranla oynamış olduk" yorumunu yaptı.

‘DİĞER STOPERLERİMİZ İÇİN FIRSAT OLACAK’

Heliton ve Bokele'nin cezalı olmasını da yorumlayan Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Üzücü bir durum oldu çünkü sürekli oynayan 2 oyuncumuz. Başka stoperlerimiz var ve bu onlar için fırsat olacak. Değişiklikler yapmak zorunda kalacağız. Zor bir durumla karşı karşıyayız önemli maç öncesi ama çekinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yerine oynayacak oyuncularımız da en iyi şekilde oynayacaktır. Aşabileceğimiz bir durum."