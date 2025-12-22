Göztepe emin adımlarla Avrupa'ya

Süper Lig’in ilk yarısında istikrarlı bir grafik çizen Göztepe, 17 maçta elde ettiği 9 galibiyet ve 5 beraberlikle 32 puana ulaştı. İzmir temsilcisi, bu performansla devreyi 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hedefini canlı tuttu.

Geçen sezon Avrupa hedefiyle yola çıkmasına rağmen ikinci yarıdaki düşüş nedeniyle aradığını bulamayan sarı-kırmızılılar, bu sezon daha iddialı bir kadroyla lige başladı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ilk yarıda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi, lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde yer aldı.

SAVUNMA PERFORMANSI ÖNE ÇIKTI

Sezona iyi başlayan Göztepe, ligdeki ilk 8 haftada yenilgi yaşamadı. Üçlü savunma sistemiyle oynayan sarı-kırmızılılar, bu süreçte ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. İlk 3 haftada kalesini gole kapatan İzmir temsilcisi, sezonun ilk golünü 4. haftada oynanan Konyaspor maçında yedi.

Göztepe, ilk yarıda toplam 9 gol yerken; bu gollerin 3’ünü Galatasaray’dan, 2’sini Trabzonspor’dan, 1’erini ise Kayserispor, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında kalesinde gördü.

Sarı-kırmızılılar; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Kocaelispor, Gaziantep FK, Samsunspor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği maçlarında ise gol yemedi.

HÜCUMDA JUAN DİKKAT ÇEKTİ

Göztepe, ilk yarıda oynadığı 17 maçta 21 gol kaydetti. Sezon başında RB Leipzig’e transfer olan Romulo’nun ayrılığının ardından hücum yükünü çeken isim Juan oldu. Brezilyalı oyuncu, 17 karşılaşmada attığı 6 golle takımının en skorer ismi konumuna geldi.

Sarı-kırmızılılarda Anthony Dennis 3 golle Juan’ı takip ederken, Janderson, Efkan Bekiroğlu ve Arda Okan Kurtulan ise 2’şer golle katkı verdi.