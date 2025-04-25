Göztepe Emine Arıcı ile anlaştı

İZMİR, (DHA)- SULTANLAR Ligi'nin yeni temsilcisi Papara Göztepe, dış transferde Türk Hava Yolları'ndan orta oyuncu Emine Arıcı ile anlaştığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1997 doğumlu Emine Arıcı ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Emine; Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Edremit Belediye Altınoluk ve A milli takımımızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Emine" ifadelerine yer verildi.

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