Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Göztepe Emine Arıcı ile anlaştı

Ajans Haberleri
  • 25.04.2025 17:22
  • Giriş: 25.04.2025 17:22
  • Güncelleme: 25.04.2025 17:22
Kaynak: DHA
Göztepe Emine Arıcı ile anlaştı

İZMİR, (DHA)- SULTANLAR Ligi'nin yeni temsilcisi Papara Göztepe, dış transferde Türk Hava Yolları'ndan orta oyuncu Emine Arıcı ile anlaştığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1997 doğumlu Emine Arıcı ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Emine; Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Edremit Belediye Altınoluk ve A milli takımımızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Emine" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol