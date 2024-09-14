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Göztepe, Emircan Seçgin’i kadrosuna kattı

Göztepe, son olarak İskenderunspor forması giyen kaleci Emircan Seçgin’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 15:10
  • Giriş: 14.09.2024 15:10
  • Güncelleme: 14.09.2024 15:10
Kaynak: İHA
Göztepe, Emircan Seçgin’i kadrosuna kattı


Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferin bitimine kısa bir süre kala kaleci takviyesi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak İskenderunspor forması giyen kaleci Emircan Seçgin’i kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emircan Seçgin’e Göztepe’mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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