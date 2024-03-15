Göztepe evinde Ankara Keçiörengücü ile oynayacak

1’inci Lig’de son olarak Şanlıurfaspor’u deplasmanda 1-0 yenip en yakın rakibi Kocaelispor’un 10 puan önünde Süper Lig yolunda 2’nci sıradaki yerini koruyan Göztepe yarın 27’nci hafta müsabakasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Göztepe’de sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Doğan Erdoğan ile Ahmed Ildız karşılaşmada forma giyemeyecek.

Maçın bilet fiyatları mobil uygulaması kullanan taraftarlar için 610, 520, 315, 235, 80 ve 53 TL olarak belirlenirken, genel satış fiyatı ise 670, 575, 350, 260, 95 ve 59 TL olarak açıklandı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, taraftarın desteği ile karşılaşmayı kazanıp Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemediklerini dile getirdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı Göztepe 1-0 kazanmıştı.