Göztepe evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak

1'inci Lig'de son 3 maçını kazanıp milli araya 14 puanla 5'inci sırada giren Göztepe, ara sonrası yarın 9'uncu hafta müsabakasında evinde Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlıklarını atlatan sol bek İsmail Köybaşı, kanat oyuncusu Billel Massoudi ve orta saha Ahmed Ildız görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları mobil uygulaması kullananlar için 522, 432, 252, 189 ve 72 TL olarak belirlenirken, genel satışta 580, 480, 280, 210 ve 80 TL olarak taraftara sunuldu.

Teknik direktör Radomir Kokovic, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Taraftarımıza kavuşuyoruz. Rakibimizi yenerek üst üste 4'üncü galibiyetimizi alacağımıza inanıyoruz" dedi.