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Göztepe evinde Sivasspor'la oynayacak

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda 3-1 öne geçtiği maçta Samsunspor'a 4-3 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Göztepe yarın evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

Ajans Haberleri
  • 04.10.2024 12:04
  • Giriş: 04.10.2024 12:04
  • Güncelleme: 04.10.2024 12:05
Kaynak: DHA
Göztepe evinde Sivasspor'la oynayacak

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılı takımda sakatlıkları süren defans oyuncuları Koray, Miroshi ve Nielsen'in oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 2 bin 500, 2'nci kategori 2 bin, 3'üncü kategori bin, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6’ncı kategori 350 TL olarak belirlendi.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Sivasspor maçını kazanıp geçen haftaki kaybı telafi edeceklerini söyledi. Topladığı 9 puanla 7'nci sırada yer alan Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı, "Taraftarımızın desteği ile iyi bir futbol hedefliyoruz. Milli maç arasına kazanıp moralli girmek istiyoruz" dedi.

Bu maç öncesi Sivasspor ise 8 puanla 12'nci basamakta bulunuyor.

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