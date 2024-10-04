Göztepe evinde Sivasspor'la oynayacak

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılı takımda sakatlıkları süren defans oyuncuları Koray, Miroshi ve Nielsen'in oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 2 bin 500, 2'nci kategori 2 bin, 3'üncü kategori bin, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6’ncı kategori 350 TL olarak belirlendi.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Sivasspor maçını kazanıp geçen haftaki kaybı telafi edeceklerini söyledi. Topladığı 9 puanla 7'nci sırada yer alan Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı, "Taraftarımızın desteği ile iyi bir futbol hedefliyoruz. Milli maç arasına kazanıp moralli girmek istiyoruz" dedi.

Bu maç öncesi Sivasspor ise 8 puanla 12'nci basamakta bulunuyor.