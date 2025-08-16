Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Fenerbahçe, 2025/2026 sezonunun ilk maçına Göztepe karşısında çıkıyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak? Göztepe ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri neler? Detaylar haberimizde.
Süper Lig’in heyecan dolu mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu kritik maç için “Göztepe – Fenerbahçe maçı hangi gün ve saat kaçta, nerede oynanacak” sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…
FENERBAHÇE VE GÖZTEPE'NİN MAÇ PERFORMANSLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk karşılaşmasına çıkacak. Göztepe ise ligde oynadığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Amrabat, Fred, Brown, İrfan Can, En-Nesyri, Talisca
GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Lis, Heliton, Taha, Bokele, Miroshi, Rhaldney, Arda, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Göztepe - Fenerbahçe karşılaşması 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig’in önemli haftalarından birine sahne olacak bu mücadele, hem şampiyonluk yarışını hem de alt sıralardaki dengeleri doğrudan etkileme potansiyeline sahip.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Göztepe – Fenerbahçe maçı, 21.30’da başlayacak. Taraftarlar, bu saat itibarıyla Gürsel Aksel Stadı’nda ve ekran başında takımlarını destekleyecek.