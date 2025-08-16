Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Süper Lig’in heyecan dolu mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu kritik maç için “Göztepe – Fenerbahçe maçı hangi gün ve saat kaçta, nerede oynanacak” sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar…

FENERBAHÇE VE GÖZTEPE'NİN MAÇ PERFORMANSLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk karşılaşmasına çıkacak. Göztepe ise ligde oynadığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Amrabat, Fred, Brown, İrfan Can, En-Nesyri, Talisca

GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Lis, Heliton, Taha, Bokele, Miroshi, Rhaldney, Arda, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe - Fenerbahçe karşılaşması 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Süper Lig’in önemli haftalarından birine sahne olacak bu mücadele, hem şampiyonluk yarışını hem de alt sıralardaki dengeleri doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Göztepe – Fenerbahçe maçı, 21.30’da başlayacak. Taraftarlar, bu saat itibarıyla Gürsel Aksel Stadı’nda ve ekran başında takımlarını destekleyecek.