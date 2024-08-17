Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a yabancı madde atıldı, yere düşürüldü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe deplasmanında taraftarlarına destek için gittiği tribün dönüşünde saha içindeyken yabancı maddeler atıldı. Bir görevlinin ise Ali Koç'u iterek düşürdüğü görüldü.

Spor
  • 17.08.2024 23:44
  • Giriş: 17.08.2024 23:44
  • Güncelleme: 17.08.2024 23:54
Kaynak: iHA
Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'a yabancı madde atıldı, yere düşürüldü
FOTOĞRAF: İHA

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atılması ve yere düşürülmesi damga vurdu.

İlk yarısını sarı-lacivertlilerin 2-0 önde kapattığı müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti.

Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç'a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı.

Bir şişenin isabet etmesi ve görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yerde kalırken, daha sonra ev sahibi kulüp görevlileri ile Ali Koç ve korumaları arasında arbede yaşandı.

Hakem Kadir Sağlam bu sırada oyunu durdururken, Başkan Koç'un sahadan çıkmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

BirGün'e Abone Ol