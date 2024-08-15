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Göztepe-Fenerbahçe maçını Kadir Sağlam yönetecek

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig 2. hafta mücadelesini Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam’ın yöneteceği açıklandı.

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 12:27
  • Giriş: 15.08.2024 12:27
  • Güncelleme: 15.08.2024 12:27
Kaynak: İHA
Göztepe-Fenerbahçe maçını Kadir Sağlam yönetecek

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de başlayacak olan karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu.

Bu zorlu mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam’ın yöneteceği açıklandı.

Sağlam’ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

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