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Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında bugün oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 13:48
  • Giriş: 17.08.2024 13:48
  • Güncelleme: 17.08.2024 13:48
Kaynak: İHA
Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 21.45’te Göztepe ile karşılaşacak.

Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Ogün Kamacı yapacak.

Maçın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a AVAR’da Serkan Çimen eşlik edecek.

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