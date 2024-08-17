Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 21.45’te Göztepe ile karşılaşacak.

Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Ogün Kamacı yapacak.

Maçın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a AVAR’da Serkan Çimen eşlik edecek.