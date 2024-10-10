Göztepe filede Bodrum'a konuk
Kaynak: DHA
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında evinde Havran Belediyespor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Papara Göztepe yarın deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak 2'nci haftanın açılış mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. Göztepe bu karşılaşmaya 2'de 2 yapıp zirvedeki yerini koruma, sezona Karşıyaka deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgiyle başlayan Bodrum temsilcisi ise ilk zaferini elde etme hedefiyle çıkacak.