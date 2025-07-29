Göztepe filesine ABD'li takviye

İZMİR, (DHA)- SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde ABD'li orta oyuncu Kayla Rea Haneline ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Kayla Rea Haneline. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1994 doğumlu Kayla Rae Haneline ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak LOVB Atlanta forması giyen Kayla, LP Viesti, Dresdner SC ile MTV Stuttgart kulüplerinin yanı sıra ABD milli takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kayla" denildi.