Göztepe Fofana ile vedalaşıyor

Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçını kazanıp Avrupa yolunda kayıp yaşamak istemeyen Göztepe bir yandan transferde de hareketli günler geçiriyor.

Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından 20 yaşındaki golcü Emerson ile söz kesen sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanını boşaltmak için kolları sıvadı. Mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılar sezon başında İngiliz devi Chelsea'den kiraladığı Datro Fofana ile yol ayrımına geldi.