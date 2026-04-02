Göztepe - Galatasaray maçı hangi gün ve saat kaçta? Osimhen oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda futbolseverlerin merakla beklediği Göztepe - Galatasaray karşılaşması için geri sayım başladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı sebebiyle ertelenen mücadele, zirve yarışını yakından ilgilendirdiği için daha da büyük önem taşıyor. Özellikle “Göztepe - Galatasaray maçı hangi gün ve saat kaçta”, “Göztepe Galatasaray maçı ne zaman”, “Osimhen oynayacak mı” ve “Galatasaray Göztepe maçı ertelendi mi” soruları taraftarların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

Göztepe - Galatasaray maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmaya İZONEM PARK Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ev sahipliği yapacak. Mücadele, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı sebebiyle daha önce ertelenmişti.

Karşılaşma öncesinde bir diğer merak edilen konu da Victor Osimhen'in durumu oldu. Paylaşılan bilgiye göre Liverpool maçında sakatlanan Osimhen, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Bu gelişme, özellikle Galatasaray cephesinde maç öncesi en çok konuşulan detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Galatasaray maçı, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Taraftarların “Göztepe - Galatasaray maçı hangi gün ve saat kaçta” sorusuna yanıtı netleşmiş durumda. Ertelenen karşılaşma, Çarşamba akşamı futbolseverlerle buluşacak.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmanın oynanacağı stat da belli oldu. Göztepe - Galatasaray mücadelesi, İZONEM PARK Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapılacak. Böylece Göztepe, kritik mücadelede kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇ NEDEN ERTELENDİ?

Göztepe - Galatasaray karşılaşması, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı sebebiyle ertelenmişti. Bu nedenle Süper Lig fikstüründe daha sonra oynanacak maçlar arasında yer aldı. Erteleme kararı sonrasında gözler yeni tarihe çevrilmiş, taraftarlar da maçın ne zaman oynanacağını merak etmeye başlamıştı.

OSİMHEN OYNAYACAK MI? OSİMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Maç öncesinde en çok sorulan sorulardan biri Victor Osimhen'in sahada olup olmayacağı oldu. Paylaşılan bilgiye göre Liverpool maçında sakatlanan Osimhen, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Osimhen'in tahmin edilen dönüş süresi olarka 23 Nisan 2026 ifade ediliyor.

PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde Süper Lig'de ilk 6 sıra şu şekilde oluştu:

Sıra Takım O G B M P 1 Galatasaray A.Ş. 26 20 4 2 64 2 Fenerbahçe A.Ş. 27 17 9 1 60 3 Trabzonspor A.Ş. 27 18 6 3 60 4 Beşiktaş A.Ş. 27 15 7 5 52 5 RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 27 12 7 8 43 6 Göztepe A.Ş. 26 11 10 5 43

Göztepe - Galatasaray maçı nahgi kanalda?

Maç Bein Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

