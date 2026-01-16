Göztepe galibiyet için geri sayımda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de sezonun ilk devresini 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Göztepe, pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için geri sayıma geçti. Son olarak evinde Samsunspor'u 2-0 yenerek 2025 yılına mutlu veda eden sarı-kırmızılılar Avrupa hedefi doğrultusunda tamamen galibiyete odaklandı. Ara transfer döneminde İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ve kaleci Şamil Öztürk'le sözleşme imzalayıp, diğer Brezilyalı forvet Jeh ile prensipte anlaşma sağlayan Göz-Göz'de sakat ve cezalı oyuncu da kalmadı. Uzun süre sonra tam kadro hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde taraftarların satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin 750, 2'nci kategori 4 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 300, 4'üncü kategori bin 600, 5'inci ve 6'ncı kategori 690, misafir tribünü ise 890 TL olarak blirlendi. Dış transferde 3 oyuncuya imza attıran sarı-kırmızılılarda mevcut kadrodan ise orta saha Ahmed Ildız ve genç golcü Tibet Durakçay takıma veda etti. Ahmed Ildız, 1'inci Lig ekibi Çorum FK'nın yolunu tutarken, Tibet ise 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK'ya kiralandı. Göztepe, ara dönemde oynadığı hazırlık maçlarında 3'üncü Lig'den Söke 1970 Spor'u 9-1, Bulgar takımı CSKA 1948'i ise 2-1 mağlup etmişti. Göztepe sezonun ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek sezona start vermişti.