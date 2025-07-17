Göztepe galibiyetle moral buldu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- YENİ sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig temsilcisi Göztepe, burada oynadığı 3'üncü özel maçında Ukrayna temsilcisi Kryvbas KR’ı 2-1 yenerek moral depoladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov sahaya Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Uğur Kaan Yıldız, Rhaldney, Anthony Dennis, Furkan Malak, Emersonn, Ibrahim Sabra ilk 11' ile çıktı. Ekrem Kılıçarslan, Arda Ercan, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Allan Godoi, Novatus Miroshi, David Tijanic, Janderson, Juan, Tibet Durakçay da maça yedek kulübesinde başladı. Transferin gözde oyuncusu, Brezilyalı golcü Romulo ise sakatlık riskine karşı maç kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Bokele ve 80'inci dakikada Tijanic kaydetti. 20 Temmuz Pazar gününe kadar Slovenya'da çalışmalarını sürdürecek Göz-Göz, 19 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.00'de başlayacak maçta HNK Vukovar ile son özel maçına çıkacak.