Göztepe, Ganalı orta saha Musah Mohammed'i transfer etti

İZMİR (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Musah Mohammed. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.

Musah Mohammed, son olarak Sipay Bodrum FK forması giyiyordu.