Göztepe -Gençlerbirliği: 2-0

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle

GÖZTEPE: Lis - Ogün, Taha, Tarkan (Dk. 30 Fıratcan), Heliton, Ümit, Dennis, Celil (Dk. 64 Kubilay), Yalçın (Dk. 64 Doğan) , Messaoudi (Dk. 64 Lundqvist), Ramulo (Dk. 82 Atınç)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul - Nzaba (Dk. 88 Özgür), Alperen, Yiğit Efe (Dk. 89 Oltan), Yasin, Oğuzhan, Bentley (Dk. 63 Buğra), Lea (Dk. 46 Musa), Ensar, Amilton, Melih (Dk. 62 Yatabare)

GOLLER: Dk. 77 Fıratcan, Dk. 90+1 Lunqdvist (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ümit, Ogün (Göztepe), Oğuzhan (Gençlerbirliği)

1'inci Lig'in 32'nci haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi. En yakın rakibi Çorum FK'nın 8 puan önünde 2'nci sırada yer alan sarı-kırmızılılar evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakayı 2-0 kazanan Göz-Göz, 2 sene ayrılığın ardından bitime 2 maç kala Süper Lig biletini resmen aldı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 77'nci dakikasında sahneye çıkan genç Fıratcan İzmir ekibine beklediği golü getirdi. Müsabakanın 90+1'inci dakikasında bu kez Lundqvist sahne aldı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe mutlu sona ulaştı. Maçın ardından ise Gürsel Aksel Stadı'nda büyük coşku vardı. Son düdüğün ardından futbolcular ve teknik ekip sevgi yumağı oluşturdu. Stadı tamamen dolduran taraftarlar ise ortalığı 'Şampiyon Göztepe' tezahüratlarıyla inletti.

5'inci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Ogün'ün ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Messaoudi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Messaoudi'nin şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

33'üncü dakikada Yalçın'ın kullandığı serbest vuruşta Ogün'ün yaptığı kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

41'inci dakikada Dennis üst üste attığı çalımlarla ceza sahasına girdi. Ceza sahası içi sağ kanattan son çizgiye kadar inen Dennis'in pasında topla buluşan Romulo, boş pozisyonda düzgün bir vuruş yapamayınca top yandan dışarıya çıktı.

45+2'nci dakikada Romulo'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Messaoudi, ceza sahasına girdi. Messaoudi, uygun durumda olan Yalçın'a pasını aktardı, Yalçın'ın topun gelişine sol ayakla yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.

64'üncü dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Ensar ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten oyun alanını terk etti.

77'nci dakikada Göztepe golü buldu. Topu iyi kontrol eden Fıratcan ceza sahası dışından kaleci Ertuğrul'u mağlup etti: 1-0.

90+1'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Kontratağa kalkan sarı-kırmızılılarda Kubilay'ın pasıyla buluşan Lundqvist bomboş pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Göztepe adını Süper Lig'e yazdırdı.