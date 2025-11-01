Giriş / Abone Ol
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golü, 45 artı 1. dakikada Göztepe adına Juan’dan geldi.

Spor
  • 01.11.2025 22:32
  • Giriş: 01.11.2025 22:32
  • Güncelleme: 01.11.2025 22:36
Kaynak: ANKA
Göztepe, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Göztepe üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın tek golü, 45 artı 1. dakikada Göztepe adına Juan’dan geldi. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 19’a çıkarırken, başkent temsilcisi Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.

