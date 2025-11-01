Göztepe, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golü, 45 artı 1. dakikada Göztepe adına Juan’dan geldi.
Kaynak: ANKA
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Göztepe üç puanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın tek golü, 45 artı 1. dakikada Göztepe adına Juan’dan geldi. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 19’a çıkarırken, başkent temsilcisi Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.