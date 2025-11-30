Göztepe geri döndü, zorlu deplasmandan üç puanla çıktı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor evinde Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi ekibin ilk yarıda 1-0 önde tamamladığı maçtan ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle 1-2 galip ayrılan sarı-kırmızılılar önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın önemli anları:

25. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Heliton'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada Safuri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

40. dakikada Antalya temsilcisi 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan serbest atış kullanan Safuri'nin ceza sahasına yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında iyi yükselen Veysel Sarı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Antalyaspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya çok daha tempolu bir giriş yapan Göztepe 48'de Taha Altıkardeş'in golüyle skoru eşitledi: 1-1. 52'de sahne alan Juan Santos ise deplasman ekibini 1-2 öne geçirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 1-2 İzmir temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Göztepe 26 puana yükselirken Antalyaspor 14 puanda kaldı.