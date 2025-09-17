Göztepe Gürsel Aksel'deki karnesini düzeltecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de cuma günü 6'ncı haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılılar son zamanlarda Gürsel Aksel Stadı'nda istediği sonuçları alamadı. Göztepe, geçen sezondan bu yana evinde oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Son 10 karşılaşmanın 7'sinde sahadan beraberlikle ayrılan Göz-Göz, 2 kez de evini puan alamadan terk etti.

Göztepe bu serinin başlangıcını 2024-25 sezonunda Alanyaspor'a 1-0 kaybederek başlattı. Aynı sezon Göztepe, Samsunspor'la 2-2, Eyüpspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Hatayspor'la 1-1 berabere kalıp, Galatasaray'a 2-0 yenildi. Göztepe bu periyotta sadece Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Bu sezon ise Gürsel Aksel Stadı'nda 2 müsabakaya çıkan İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ve Konyaspor'la yenişemedi. Fenerbahçe maçı golsüz sona ererken, Konyaspor maçı ise karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

