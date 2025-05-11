Göztepe - Hatayspor: 1-1

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)-

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cem Özbay, Kadir Akıllı,

GÖZTEPE: Arda Özçimen - Bokele, Koray Günter, Furkan Bayır, Nielsen, Ogün (Dk. 81 Nazım), Ahmet (Dk. 90 Heliton), Dennis, Tijanic (Dk. 72 Hugo), Kubilay (Dk. 72 Emersonn), Romulo,

HATAYSPOR: Bekaj - Burak (Dk. 85 Cengiz), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet (Dk. 87 Selimcan), Görkem (Dk. 90+4 Deniz), Boutobba (Dk. 88 Fernandes) Strandberg

KIRMIZI KART: Dk. 79 Stranberg (Hatayspor)

GOLLER: Dk. 19 Kubilay (Göztepe), Dk. 27 Boutobba (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Calvo, Görkem (Hatayspor), Koray, Heliton (Göztepe)

SÜPER Lig’de 2 maç üst üste kazanan Göztepe, küme düşmesi kesinleşen Hatayspor’la evinde 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar 19’uncu dakikada Kubilay ile öne geçti, konuk Hatayspor 27’de Boutobba ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalar başka gol getirmedi, Göztepe Avrupa yolunda çok kritik 2 puan bıraktı.

3’üncü dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Görkem Sağlam'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutobba'nın şutunu kaleci Arda Özçimen kornere çeldi.

19’uncu dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Nielsen'in ortasında altı pas içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

27’nci dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

67’nci dakikada Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Romulo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Bekaj'da kaldı.

78’inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan Oğün Bayrak'ın ortasında Emersonn kafasıyla topu Romulo'ya indirdi. Romulo'nun pasında altı pas içerisinde topla buluşan Nielsen'in şutunu kaleci Bekaj çeldi. Çizgi üzerine düşen meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı.

90’ıncı dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Dennis'in kafayla çevirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Victor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

LEVENT YÜKSEL MED CEZİR’İ SÖYLEDİ

Öte yandan sanatçı Levent Yüksel, Göztepe'nin 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında taraftarla birlikte maç önünde "Med Cezir" şarkısını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)