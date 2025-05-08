Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Göztepe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 08.05.2025 21:01
  • Giriş: 08.05.2025 21:01
  • Güncelleme: 08.05.2025 21:01
Kaynak: AA
Göztepe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Dar alanda oyunla devam eden idman, savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.

Ege temsilcisi, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

BirGün'e Abone Ol