Göztepe, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.
Dar alanda oyunla devam eden idman, savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.
Ege temsilcisi, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.