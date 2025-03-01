Göztepe hesap kesecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Kupası'nda 6 yıl sonra çeyrek finale kalan Göztepe, 4 maçtır galibiyete hasret kaldığı Süper Lig'de ise bu hafta önemli rakiplerinden Samsunspor önünde evinde yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak. Özellikle hücum hattındaki yıldız oyuncularının sakatlığında bu sezon ilk kez 4 hafta boyunca galibiyete hasret kalan Göz-Göz, Samsunspor'u taraftarının desteğiyle yenerek hem Avrupa yarışında tekrar umut tazelemeye hem de rakibinden ilk yarıdaki trajik yenilginin rövanşını almaya çalışacak. Sezonun ilk yarısında Samsunspor deplasmanında 3-1 öne geçen İzmir temsiilcisi rakibine 4-3 yenilmekten kurtulamamıştı. Ligde üçüncü basamaktaki Samsun temsilcisinin 46 puanı, altıncı sıradaki bir maçı eksik Göztepe'nin 35 puanı var.

TARAFTARLA BULUŞUYOR

Evinde üst üste 9 maç kazandıktan sonra Alanyaspor'a 2 Şubat'ta tek golle mağlup olan Göztepe, ligde iç sahada 1 aylık aranın ardından buluşacağı taraftarlarına da galibiyet hediye etmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, Alanya randevusu sonrası ligdeki iki maçını deplasmanda oynayıp, bir haftayı da baş takım olarak geçmişti.

SAKATLAR DÖNÜYOR

Göztepe'de Alanyaspor deplasmanından beri 1 aydır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Brezilyalı yıldız golcü Romulo ve 4 Ocak'taki Galatasaray deplasmanında sakatlanan stoper Taha'nın antrenmanlara başlaması da taraftarı sevindirdi. İkilinin durumu maç günü belli olacak.

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