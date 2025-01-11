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Göztepe için büyük fırsat

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 11:35
  • Giriş: 11.01.2025 11:35
  • Güncelleme: 11.01.2025 11:35
Kaynak: DHA
Göztepe için büyük fırsat

Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Göztepe, üst sıralar için önemli fırsat kovalayacak.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan sarı-kırmızılılar, önemli rakiplerinden Eyüpspor'un bay geçtiği haftayı galip tamamlayıp 4'üncü sıraya tırmanmaya çalışacak.

Ligde 4'üncü basamakta yer alan 30 puana sahip Eyüpspor'u 2 puan geriden takip eden 5'inci Göztepe, Kasımpaşa'yı yendiği takdirde 31 puana yükselecek ve rakibinin üzerine çıkacak.

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