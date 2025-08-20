Göztepe, İstanbul'da ilk peşinde

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek 4 puana sahip Göztepe rakibini yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Ligde ilk iki haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenip evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak gol yemeyen Göztepe, Fatih Karagümrük'e karşı liglerde hiç dış sahada maç kazanamadı. İstanbul'da 7 kez Fatih Karagümrük'le lig maçına çıkan Göztepe 3 beraberlik elde etti, 4 kez da sahadan yenik ayrıldı. İki takım son olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de kozlarını paylaştı.

Fatih Karagümrük, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı 1-0 kazanırken, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da müsabakayı 3-1 galip bitirdi. Fatih Karagümrük karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılarda Brezilyalı golcü Juan ve sol bek kaptan İsmail Köybaşı Fenerbahçe maçında gördükleri kırmızı kart nedeniyle İstanbul'da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Juan'ın yokluğunda Emersonn'a şans vermesi bekleniyor. İlk hafta Başakşehir FK ile oynayacağı maçı ertelenen Karagümrük, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetti.

