Göztepe, Junior Olaitan’ı açıkladı

Göztepe, Fransa Lig 2 ekiplerinden Grenoble forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Olaitan’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce sağ bek Arda Okan Kurtulan, savunmacı Allan Godoi, orta saha Rhaldney, sol bek Amin Cherni ve golcü futbolcular Janderson ile Ibrahim Sabra’yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, bir hamle daha yaparak Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un çok istediği Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Junior Olaitan Ishola ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Junior Olaitan Ishola! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadelerine yerildi.

Fransa Lig 2’de 83 maça çıkan Junior Olaitan, 7 gol ve 7 asist kaydetmeyi başardı.

Öte yandan ilk olarak 2021 yılında Benin Milli Takımı’nın formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, 32 maça çıkıp, 4 gol kaydetmeyi başardı.



Ivan Mance: "Vizyonumuzu devam ettiriyoruz"

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, yeni transfer Junior Olaitan hakkında açıklamalarda bulundu. Önemli bir oyuncuyla sözleşme imzaladıklarını ifade eden Mance, "Bu transferle birlikte, genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları kadromuza katarak onların gelişimini Göztepe çatısı altında sürdürme vizyonumuzu devam ettiriyoruz. Junior Olaitan, henüz genç yaşlardayken Manchester City grubunun radarına giren, bugün ise Benin Milli Takımı’nın oyuncularından ve kaptanlarından biri haline gelmiş özel bir yetenek. Hem sahada hem de kulübümüzde fark oluşturacağına inanıyoruz. Ona sarı-kırmızı formayla başarı dolu bir yolculuk diliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.