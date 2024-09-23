Göztepe-Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilen Bellona Kayserispor'un teknik sorumlusu Serhat Sütlü, "Rakibimizin oyununa karşılık veremedik." dedi.

Sütlü, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, 8 günde 3 maç oynadıklarını hatırlatarak, Göztepe'nin de 2 haftadır müsabakaya çıkmadığını söyledi.

Göztepe'nin güçlü olduğu yönleri bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını kaydeden Sütlü, şöyle konuştu:

"Ancak sahada karşılığını veremedik, tebrik ediyoruz rakibimizi. Biz de en kısa sürede dinlenip 4 haftadır seyrettirdiğimiz Kayserispor'u Beşiktaş maçında tekrar sahada göstermek adına hazırlıklarımızı yapacağız. Rakibimizin oyununa karşılık veremedik, ikili mücadelelerde, duran toplarda. Rakibimiz, seyircisinin önünde galip geldi."