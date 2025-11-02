Göztepe kendine geldi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de üst üste Alanyaspor ve Galatasaray deplasmanlarından yenilgi ile ayrılıp Avrupa potasından çıkan Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek kötü gidişatına son verdi. Ligdeki 5'inci galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar 19 puana yükselerek üst sıralardaki yerini aldı. Göztepe bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda art arda 3 maçını gol yemeden kazanmayı başardı. Evinde toplam 5 müsabakaya çıkan Göztepe 2 beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

Sahasındaki ilk 2 maçında Fenerbahçe ile 0-0, Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni de 1-0 yenerek şu ana kadar başarılı bir iç saha performansı ortaya koydu. Gençlerbirliği karşılaşmasında 45+1'inci dakikada kafayla ağları havalandıran Brezilyalı golcü Juan Silva son 6 maçta 3'üncü golünü atarak takımın en skorer ismi oldu. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise alınan yenilgilerin ardından kazanmanın çok değerli olduğunu ifade etti.

MAKSİMUM PUANLARI ALMALIYIZ"

İlk golden sonra goller bulup maçı koparabileceklerini vurgulayan Stoilov, "İkinci yarıda aynı zamanda yakaladığımız kontrataklar oldu ama forvet oyuncularımız maalesef değerlendiremediler. Maçın sonlarına doğru da rakibimizin baskısı oldu. Gençlerbirliği aynı zamanda iyi bir takım. Şu anda takımda arttırmamız gereken bir rekabet ortamı var. Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha sonra da bu takımdaki rekabeti arttırmak için gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

OLAITAN İYİ BAŞLADI, DÜŞÜŞE GEÇTİ

Göztepe'nin yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble'den transfer ettiği orta saha Junior Olaitan sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda büyük düşüş yaşadı. Özellikle ilk 5 maçta sergilediği performansla dikkat çeken Benin oyuncu ardından sakatlık geçirip takımdan uzak kaldı. Sakatlığı olmasına rağmen Benin Milli Takımı'nda gelen daveti kabul eden 23 yaşındaki futbolcu kulübün izin vermemesine rağmen ülkesine gitti. Tam iyileşmeden milli formayı giyen Olaitan son 3 maçta teknik patron Stanimir Stoilov tarafından kulübeye çekildi.

STOILOV'DAN SERT ELEŞTİRİ GELDİ

Alanyaspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan dahil olan Olaitan takıma katkı sağlayamadı. Düşük bir performans ortaya koyan oyuncu Staminir Stoilov'un da sabrını taşırdı. Bulgar teknik adam, Gençlerbirliği maçı sonrası oyuncusunu sert bir dille eleştirdi. "Şu an amatör oyuncu gibi oynuyor" ifadelerini kullanan Stoilov, "Kendisinden beklentimiz çok fazlaydı. Çünkü baktığınızda 1.5-2 ay önce çok yüksek seviye oynayan bir oyuncu var ama şimdi bir amatör oyuncu gibi sahada oynuyor. Bunu kesinlikle çözmem gerekiyor. Kimsenin gözünün yaşına bakmam" ifadelerini kullandı.

