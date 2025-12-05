Göztepe kendini affettirecek

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a deplasmanda 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet alan ve kupaya erken veda eden Göztepe tamamen lige odaklandı. Pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolundaki en önemli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, taraftarlar da satışa çıkan biletlerin çok büyük bölümünü tüketti. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 250, 2'nci kategori 2 bin 600, 3'üncü kategori bin 300, 4'üncü kategori 900, 5'inci ve 6'ncı kategori ile misafir tribünü 390 TL olarak belirlendi. İç sahadaki son Kocaelispor maçının ardından bloke cezası alan tribünlerdeki taraftarlar ise karşılaşmayı stattan izleyemeyecek.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor yenilgisiyle adeta çılgına dönen teknik direktör Stanimir Stoilov'un Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Taraftara kendilerini affettirmeleri gerektiğini oyuncularına ifade eden Stoilov'un gerekli mücadeleyi göstermeyen isimlerle artık çalışmayacağı da vurgulandı. Ligde 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, kazandığı takdirde 31 puana sahip 3'üncü Trabzonspor'la arasındaki farkı 2'ye indirecek. İki takım arasında geçen sezon oynanan 3 resmi maçta iki tamı da 1'er galibiyet alırken, 1 maç berabere bitti. Göztepe geçen sene Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk lig maçını 2-1 kazanırken, Trabzon'daki maç 1-1 berabere sona erdi. Kupa yarı finalinde de kozlarını paylaşaşan iki ekibin mücadelesinde Trabzonspor evinde Göztepe'yi 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

