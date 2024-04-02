Göztepe, Kocaelispor maçına hazır
Trendyol 1. Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde taktik çalıştı.
Havayolu ile İstanbul'a gidecek Göztepe, buradan karayoluyla Kocaeli'ye geçecek.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Kocaelispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.