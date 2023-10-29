Göztepe, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

1. Lig’in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Göztepe'de futbolcular, Kocaelispor maçı için ilk çalışmasını teknik direktör Radomir Kokovic yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Dünkü müsabakada forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğerleri şut çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular hazırlıklarına 31 Ekim Salı günü devam edecek.

Öte yandan Göztepeli oyuncular antrenmandan önce Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.