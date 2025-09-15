Göztepe ligin yenilgisiz 3 takımı arasında

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftalık periyodunda mağlubiyet yaşamayan 3 takımdan biri oldu.

Geçen sezon özellikle sahasında oynadığı oyunla ligin dikkati çeken takımlarından olan sarı-kırmızılılar, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

Ligdeki ilk 5 maçında yenilgi yaşamayan Göztepe, deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak dış saha performansıyla da taraftarını mutlu etti.

Göztepe, ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı 3 golle kazandı, ardından İzmir'de ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Göztepe, ligin ilk 3 haftasında 5 gol attı, kalesini gole kapattı.

İzmir ekibi, 4. haftada sahasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçından 1-1'lik skorla ayrıldı. Deplasmanda dün Zecorner Kayserispor'a karşı mücadele eden Göztepe, geriye düştüğü maçtan 85. dakikada bulduğu golle 1 puan almayı başardı.

- Yenilgisiz 3 takımdan biri

Göztepe, topladığı 9 puanla ligde 4. sırada yer aldı. Bu sezon kalesinde sadece 2 gol gören takım, rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte ligde bu sezon kaybetmeyen 3 takımdan biri konumunda.

- Yeni transferler formayı aldı

Bu sezon daha alternatifli bir kadro kuran İzmir temsilcisi, transfer sezonunun son haftasında Fransız ekibi Toulouse'a giden Brezilyalı forvetleri Emersonn Correia da Silva'nın yerine yeni bir transfer yapmadı.

Yeni transferlerinden Godoi, Rhaldney, Arda Okan Kurtulan, Cherni, Olaitan ve Janderson ise takıma katıldıktan kısa süre sonra forma yarışında öne çıkmayı başardı.

Göztepe, Fatih Karagümrük maçında yeni transferler Olaitan ve Janderson'un golleriyle kazandı. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçında da 1 puanı yeni transferlerden Efkan Bekiroğlu'nun golüyle hanesine yazdırdı.