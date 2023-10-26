Göztepe, Marko Kvasina ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki golcü oyuncu Marko Kvasina ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon transfer edilen ve 29 maçta sadece 2 gol atabilen Avusturyalı santrfor Marko Kvasina ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz ve Marko Kvasina arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kvasina’ya devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullanıldı.