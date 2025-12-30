Göztepe'nin gençleri Avrupa'nın radarında

Süper Lig’de ilk yarıyı Avrupa potasında bitiren Göztepe’de genç oyuncuların performansı transfer piyasasında karşılık bulmaya başladı. İzmir temsilcisinde özellikle Anthony Dennis ve Arda Okan Kurtulan’a yönelik ilgi dikkat çekiyor.

Dennis için Süper Lig lideri Galatasaray ile birlikte İspanya’dan Sevilla’nın devrede olduğu ifade edilirken Göztepe’nin 23 yaşındaki sağ beki Arda Okan Kurtulan’a Almanya’dan talip çıktığı öğrenildi.

Alman ekibi Leipzig’in, genç savunmacıyı transfer listesine aldığı belirtildi.

Sezon başında Göztepe’den Brezilyalı forvet Romulo’yu kadrosuna katan Leipzig’in, bu kez Arda Okan için girişimde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi. Arda Okan, yaz transfer döneminde Adana Demirspor’dan Göztepe’ye katılmış ve ilk yarıda gösterdiği performansla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına girmişti.

LEIPZİG’İN GÖZÜ YENİDEN GÖZTEPE’DE

Teknik direktör Stanimir Stoilov’un en güvendiği isimlerden biri olan Arda Okan, kısa sürede taraftarların da beğenisini kazandı. Leipzig’in, Romulo transferinde bonuslarla birlikte 25 milyon avro ödeyerek Anadolu’dan yapılan en yüksek satış rekorunu kırmasının ardından, Arda Okan için de İzmir ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

Avrupa hedefiyle yoluna devam eden Göztepe yönetiminin, olası teklif karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu. Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan Kurtulan, 2022 yılında Adana Demirspor’a imza atmış, Karacabey ve Diyarbekir’de kiralık olarak forma giymişti.

Arda Okan Kurtulan, Göztepe formasıyla sezonun ilk yarısında 17 lig maçında görev aldı. Genç sağ bek, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 asist yaptı.