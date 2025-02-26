Göztepe'nin gözü çeyrek finalde

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alıp Avrupa yolunda geriye düşen Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3'üncü maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Göztepe sahadan puan ya da puanlar alması halinde hiçbir sonuca bakmaksızın adını çeyrek finale yazdıracak. Göz-Göz, olası bir yenilgi durumunda ise rakiplerinin alacağı sonuçlara bakacak. Konuk Göztepe'de tedavileri devam eden golcüler Romulo ve Emersonn'un yanı sıra stoper Taha da İstanbul'da görev yapamayacak.

Pazartesi günü Süper Lig'de Samsunspor'la Gürsel Aksel Stadı'nda kritik maçta karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde teknik direktör Stanimir Stoilov'un Kasımpaşa deplasmanına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenirken, İstanbul ekibi de aldığı karar doğrultusunda Göz-Göz'e karşı U19 takımıyla mücadele edecek. Kupada kazanıp ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini belirten Stoilov, "Kazanıp hem çeyrek finali istiyor hem de moral kazanmayı amaçlıyoruz" dedi. Göztepe B Grubu'ndaki ilk iki maçında Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek 6 puan topladı ve ikinci sıraya adını yazdırdı.