Göztepe'nin kalesi sağlam

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de ilk 8 haftada kalesinde sadece 2 gol görerek ligde ve Avrupa'da önemli takımları geride bırakan Göztepe'de savunma oyuncuları Heliton, İsmail Köybaşı ve kalecisi Lis, sezon sonunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Göztepe'nin en tecrübeli isimlerinden olan takım kaptanı İsmail Köybaşı, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı açıklamada sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını ve daha iyisini yapabileceklerini söyledi. Savunma ve hücum yaparken keyif alan bir takım olduklarını belirten Köybaşı, "Daha iyisi için de konuşuyoruz, çalışıyoruz. Gayet iyi gidiyor maşallah diyelim. Nazar değmesin. Benim bildiğim tek bir şey varsa daha sağlam yere basmamız, daha çok sorumluluk almamız gerekiyor" dedi.

‘MİLLİ TAKIM HARİKA GİDİYOR’

A Milli Takım'ın eski oyuncularından olan İsmail Köybaşı, ay-yıldızlı ekibin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki başarılı grafiğiyle ilgili de konuştu. Köybaşı, "Özellikle milli takımlar baz alındığında birleşmeyi hatırladığımız müthiş bir dönem olarak görüyorum. Biz böyle güçlüyüz. Kimseye de ihtiyacımız yok. Oralarda defalarca bulunmuş birisi olarak zaman zaman bu duyguları unutuyorduk. Bu duyguları unutmayacağız ve birleşeceğiz. 2 maçta 10 gol attık. Ben İspanya maçını da bir şanssızlık olarak görüyorum. Bunlar futbolda var. Muhteşem bir reaksiyon verdik, harikayız. Önemli olan her turnuvaya katılan bir A Milli Takım olabilmek. Bunu Dünya Kupası'na taşırsak tadından yenmez" ifadelerini kullandı.

HELITON: TAKIM HALİNDE ÖNEMLİ İŞ ÇIKARIYORUZ

Göztepe'de takımın 1'inci Lig'de yer aldığı 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından beri forma giyen Brezilyalı stoper Heliton dos Santos da defans oyuncuları olarak iyi bir iş çıkardıklarını söyledi. Hücum oyuncularından başlayarak çok iyi bir şekilde defans yaptıklarına dikkati çeken Heliton, "Öncelikle santrforlarımız Juan, Janderson ve Sabra da savunmaya çok fazla katkı veriyorlar. Takım halinde çok önemli bir iş çıkıyoruz. Geçen yıl Avrupa hedefimize ulaşamadığımız için ben ve takım arkadaşlarımız çok üzüldük. Çünkü hep beraber hedefimiz Avrupa'ya gitmekti. Şu anda iyi bir şekilde sezona başladık ve iyi yoldayız. Umarım sezon sonunda hedefimize ulaşır ve Avrupa'ya gideriz" şeklinde konuştu.

LIS: FUTBOL BİREYSEL BİR OYUN DEĞİL

Heliton gibi Göztepe'de üçüncü sezonunu geçiren Polonyalı kaleci Mateusz Lis de takım olarak çok iyi bir iş ortaya koyduklarına dikkat çekti. Lis, "Futbol tenis gibi bireysel bir oyun değil. Orada tek başınıza değil 11 kişiyle hatta yedek kulübesinde oturan oyuncularla bir işi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz de şu anda takım olarak santraforlarımızdan başlayıp orta sahalarımızla ve en son bana kadar çok iyi bir şekilde savunma yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak bu konuda çok iyi bir iş ortaya çıkıyoruz" diye konuştu.

Ligde ikinci haftada oynanan Fenerbahçe maçında penaltı çıkarmasına ilişkin soruya ise Lis; bu tarz kırılma anlarının her zaman kalecilerin özgüvenlerini artırma şansı verdiğini, Fenerbahçe maçı gibi önemli bir maçta son dakikada penaltı kurtarmasının kendisini çok mutlu ettiğini aktardı. Takımın hedefine ulaşması için kaleci olarak sezon içerisinde az gol yemesi gerektiğini dile getiren Lis, takım olarak potansiyellerinin Avrupa kupalarına gitmek ve bu hedefe ulaşmak adına yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

