Göztepe'nin konuğu Çaykur Rizespor
Göztepe yarın evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar kazanarak iyi formunu sürdürmek istiyor.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 18 puan toplayan Çaykur Rizespor, 12'nci sırada bulunuyor.
Göztepe ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle hanesine 32 puan yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 4'üncü sırada yer alıyor.