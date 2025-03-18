Göztepe'nin kupası müzedeki yerini aldı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SULTANLAR Ligi'ne yükselmeyi başaran Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk kupası Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerini aldı. KFC Kadınlar 1'inci Ligi’nde geçirdiği başarılı sezonun ardından final grubunda da rakiplerini geride bırakıp Alanya'da Sultanlar Ligi’ne yükselen sarı-kırmızılılar, kupayla birlikte stattaki müzeye geldi. Törenle müzeye koyulan kupa, sporseverlerden büyük ilgi gördü.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, kulübün 100'üncü yılında Sultanlar Ligi'ne yükselen takımla gurur duyduklarını söyledi. Göztepe'nin 20 yıl sonra Sultanlar Ligi'nde yer alacağını ifade eden Sepil, "Hayalimiz kazanacağımız kupayı kalıcı olarak yerine koymaktı. Bizim için çok güzel bir hayal gerçekleşti. Futboldan sonra en fazla izlenen branşımız voleybol. Biz gençlere yatırım yapmak istiyoruz, kızlarımıza yatırım yapmak istiyoruz. Hep söylüyoruz, biz sadece futbol takımı değiliz, spor kulübüyüz" dedi.

Şube Başkanı Hande Çilingir büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Göztepe olarak Avrupa'ya açılmak istediklerini söyleyen Çilingir, "Taraftarımızdan yine büyük destek bekliyoruz. Bu sene olduğu gibi tribünlerimiz dolu olsun, daha fazla dolsun" ifadelerini kullandı. Antrenör Ataman Güneyligil ise şu sözleri kullandı: "Hepimiz inanıyorduk. Sultanlar Ligi'ne yükseldik. Zor zamanlar da oldu ama soğukkanlılıkla üstesinden geldik. Aramızda olmayan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz."

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