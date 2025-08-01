Göztepe'nin son provası Manisa'yla

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de yeni sezona gün sayan Göztepe son provayı 1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'yle yapacak. Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak özel maç taraftara kapalı olacak. Geçen hafta Antalyaspor'u ağırladığı özel maçla evinde bu sezon yenilenen kadrosuyla taraftarı önüne ilk kez çıkan Göz-Göz karşılaşmayı yeni transferi Janderson'un golüyle 1-0 kazanmıştı. Ligin ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe sezon öncesi Slovenya kampında ise hazırlık maçlarında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı. Sarı-kırmızılıların tarihi bir bonservis geliriyle satmayı planladığı Romulo'nun yarın yine forma giymesi beklenmiyor.

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