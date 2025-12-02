Göztepe'nin stadyum isim sponsoru ISONEM oldu

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe su yalıtım teknoloji firması olan ISONEM ile stat isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan, “Taraftarımızla birlikte yarattığımız bu büyük enerjiyi, şimdi ISONEM’in desteğiyle daha da büyütme fırsatına sahibiz” dedi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, CEO'su Kerem Ertan, ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt, ISONEM CEO'su Erim Kurt, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Yapılan anlaşma kapsamında ISONEM, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu boyunca Göztepe Spor Kulübü’nün stadyum isim sponsoru olacak.

“Göztepe Spor Kulübü açısından tarihimizin en önemli sponsorluk anlaşmalarından biri"

Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan, şunları söyledi:

“Göztepe Spor Kulübü açısından tarihimizin en önemli sponsorluk anlaşmalarından birini imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. ISONEM’in hem İzmir’e hem de Göztepe’ye duyduğu güven, bizim için çok kıymetli. Bu iş birliği, kulübümüzün vizyonuna güç katan, Göztepe markasını daha ileriye taşıyacak bir ortaklığın başlangıcıdır.

Yaklaşık yirmi iki–yirmi üç yıllık geçmişe sahip, beş kıtada yüzü aşkın ülkeye ihracat yapan, ulusal bir markadan uluslararası bir marka olma yolunda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden güçlü bir markayla iş birliği yapıyoruz. Bu kapsamda, Göztepe Spor Kulübü olarak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin adı bundan sonra ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olacak Ayrıca, inşallah Avrupa kupalarına katıldığımızda oynayacağımız maçların yeni ev sahibi de ISONEM olacak. Taraftarımızla birlikte yarattığımız bu büyük enerjiyi, şimdi ISONEM’in desteğiyle daha da büyütme fırsatına sahibiz."

"Böyle bir taraftar kitlesi dünyada eşi benzeri olmayan bir güçtür"

ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt, “Göztepe’yi bir spor kulübünden öte, bir felsefe olarak görürüz. Bu güzel stadımızda oynanan maçları izleyen herkes bilir; böyle bir taraftar kitlesi dünyada eşi benzeri olmayan bir güçtür. Ailece gelirler; çoluk çocuk, yaşlısı genci, dedesi nenesiyle tribünleri doldurur ve takımlarına gönülden destek olurlar. Biz de ‘Bu takıma ve İzmir’e nasıl katkı sağlayabiliriz?’ diye düşündük. Sayın Vekilimizle, Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Sepil ve Sayın Kerem Ertan ile birlikte ortak bir karar alarak bu yola çıktık. Dileğimiz, bu desteğin hem İzmir’e hem futbol camiasına hayırlı olmasıdır. Temennim odur ki, bu yıl Avrupa’da da başarıyla mücadele ederiz” ifadelerini kullandı.

"Göztepe’nin söyleyecek daha çok sözü, atacağı çok adımı olduğuna inanıyoruz"

ISONEM CEO’su Erim Kurt ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İzmir, Türkiye’nin en büyük ve en özel şehirlerinden biri… Bana göre ise dünya ölçeğinde kıymeti olan bir şehir. Dolayısıyla bu güzel şehrin güçlü bir temsil hakkı olduğunu düşünüyoruz ve Göztepe, tüm branşlarıyla bu temsili başarıyla sürdürüyor. Biz de bu noktada Göztepe’ye nasıl destek olabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünerek Göztepe&ISONEM olarak güzel bir iş birliğinin temellerini attık. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hep birlikte çok verimli ve güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Göztepe’nin söyleyecek daha çok sözü, atacağı çok adımı olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu iş birliği Göztepe’ye uğur ve şans getirir. Buradan tüm branşlardaki sporculara sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz"