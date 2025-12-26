Göztepe'nin stoperleri tam not aldı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de sezonun ilk yarısını 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayıp kalesinde sadece 9 gol gören Göztepe, stoperlerinin hepsinden tam verim aldı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un 3'lü defansta görev verdiği Heliton, Bokele, Godoi, Taha ve Furkan ilk yarı boyunca takıma büyük fayda sağladı. Savunmanın geçen sezondan bu yana adeta sigortası olan Brezilyalı Heliton, güçlü fiziği ile ligde 17 maçın tamamında forma giydi. Tüm karşılaşmalarda 90'ar dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu rakip forvetlere göz açtırmadı.

Stoilov, Heliton'u maçların bazı bölümlerinde zaman zaman santrfor da oynattı. Göztepe'nin savunmadaki diğer başarılı ismi Kamerunlu Malcom Bokele de 16 karşılaşmada forma giydi. Bir kez kırmızı kart cezalısı durumuna düşen 25 yaşındaki stoper, bin 392 dakika sahada kalıp 1 de gol attı. Göz-Göz'ün diğer yabancı savunmacısı Brezilyalı Allan Godoi ise sezon içinde sakatlık yaşasa da 11 maçta forma giydi. Toplam 5 kez ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu süre aldığı maçlarda etkili bir oyun sergiledi.

HEPSİ KATKI SAĞLADI

Sarı-kırmızılıların yerli stoperlerinden Taha Altıkardeş ve Furkan Bayır da Stanimir Stoilov'un isteklerini harfiyen yerine getirdi. Göztepe'de 3'üncü sezonunu geçiren 22 yaşındaki Taha, 17 maçta da şans buldu. Sezon başında yedek soyunan genç oyuncu, son haftalara doğru formunu artırıp ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Taha Altıkardeş, 17 müsabakada 819 dakika sahada kalıp 1 de gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki Furkan ise 9 Süper Lig karşılaşmasında sahada yer alırken, 4 kez ilk 11'de yer aldı. Furkan 339 dakika oynadı ve Stoilov'un önemli alternatiflerinden biri oldu.

FOTOĞRAFLI