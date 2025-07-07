Göztepe'nin yeni transferi Janderson korkuttu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampına başlayan Göztepe'nin yeni transferi golcü Janderson kamp öncesi apandisit sorunu ile karşı karşıya kaldı. Slovenya sehayatinden bir gece önce yoğun bir karın ağrısı şikayeti yaşayan Brezilyalı oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Apandisit sorunu yaşadığı tespit edilen oyuncu operasyona alındı. Ameliyatı başarılı geçen 26 yaşındaki forvetin 2 gün dinleneceği ardından Slovenya kampına katılacağı kaydedildi.

Brezilya'nın Vitoria takımından kadroya dahil edilen Sambacı, Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalamıştı. Öte yandan Göztepe'de çapraz bağlarından sakatlanan orta saha oyuncusu Isaac Solet ise tedavisine Fransa'da devam ediyor. Şu an takımdan ayrı kalan Orta Afrikalı oyuncunun hem bireysel idmanlar yaptığı hem de yoğun tedavi gördüğü belirtildi. Solet'in durumunu yakından takip eden kurmayların oyuncunun göstereceği gelişime göre hareket edeceği, Solet'in hızla iyileşmesi durumunda yeni sezonda takımda kalabileceği bildirildi.

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