Göztepe pes etmedi, 2-0 geriden puanı kaptı

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, olaylara sahne olan maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 90 dakikayı 1 puanla tamamladı.

İlk yarının sonlarında kalesinde 2 gol birden gören sarı-kırmızılılar, devreyi 2 farklı yenilgiyle tamamladı. İkinci yarının başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarından sarı-lacivertli taraftarların oturduğu deplasman tribününe yönelmesinin ardından olaylar patlak verdi.

Göztepeli futbolseverlerin bulunduğu güney kale arkası önünde geçen Koç, dönüşte ise bir görevli tarafından yere düşürüldü. Saha içi bir anda karışırken, maç da durdu. Olayların yatışmasının ardından Göztepe 2-0 geride götürdüğü karşılaşmada müthiş bir reaksiyon vermeye başladı. Stadı tıklım tıklım dolduran taraftarının da desteğini arkasına alan İzmir ekibi, 68'inci dakikada stoper Koray Günter'in golüyle farkı 1'e indirdi.

O dakikada sonra Fenerbahçe'ye önde baskı uygulayan ve kaleyi abluka altına alan sarı-kırmızılılar, 90+5'te Romulo ile beraberlik golünü buldu. Maçı 1 puanla tamamlayan Göztepe'de taraftarlar ve oyuncular müthiş geri dönüşü beraber kutladı. Tribünlerle omuz omuza tezahüratlarda bulunan Göztepeli futbolcular ve teknik ekip, maç içindeki hakem kararlarına da tepki gösterdi.

STOILOV DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEDİ

Süper Lig'de ilk iki maçından da puanla ayrılan Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov, takımının çok iyi bir mücadele örneği sergilediğini söyledi. "Sahada futbol savaşı vardı" diyen Stoilov, "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımım 1-0’a kadar taktiksel disiplini uyguladı. İkinci yarıda aklımızı tekrardan toparladık. İstediklerimizi yapmaya başladık. İnanılmaz destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlik olduğumuz zaman her maçı değiştirebiliriz. Takım büyük bir mücadele verdi. Kaybetseydik bile bu mücadele çok değerliydi" dedi.

OFANSİF FUTBOL BEĞENİ TOPLADI

Özellikle 2-1'i bulduktan sonra Fenerbahçe'ye büyük baskı uyguladıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Biz önde baskıyı uygulamak üzere çalışıyoruz, bu da maça yansıyor. Son dakikalarda rakibimiz gücünü kaybetmeye başladı. Biz de bu baskıyı kurduk ve sonuca ulaştık. Hakemleri değerlendirmek benim işim değil benim, işim hatalarımızı en aza indirgemek. Biz ofansif futbol oynayacağız. Kimseden çekinmeden kendi oyun tarzımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Her maçta ofansif oyun tarzını benimseyeceğiz. Çünkü muhteşem bir taraftara sahibiz, onlara cesur futbol izletmeliyiz. Tedirgin futbol izletemeyiz, İnsanlar sadece defans izlemeye gelmiyorlar. Bizim Avrupa hedefimiz var ve bu hedef çok gerçekçi" yorumunu yaptı.