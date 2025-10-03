Göztepe – Rams Başakşehir maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Taraftarların gündemindeki en önemli sorular ise “Göztepe – Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” oldu.

GÖZTEPE – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun atamalarına göre karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. Maçta düdüğü Cihan Aydın çalacak. Yardımcı hakemler olarak Mustafa Savranlar ve Murat Altan görev alacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammed Selim Özbek olacak. Karşılaşmada gözlemci olarak Aytekin Durmaz, temsilciler olarak ise Halil Serdar Cevheroğlu, Kirami Çelik ve Alper Sami Çayır sahada yer alacak.

MAÇ GÜNÜ, SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

Futbolseverlerin en sık merak ettiği “Göztepe – Başakşehir maçı hangi gün ve saat kaçta?” sorusunun yanıtı netleşti.

Mücadele, 5 Ekim 2025 Pazar günü saat 20:00’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.