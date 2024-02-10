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Göztepe, Romal Palmer'ı İrlanda ekibi St Patrick's Athletic'e kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcusu Romal Palmer'ı 2024 yılı sonuna kadar İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic'e kiraladığını bildirdi.

Ajans Haberleri
  • 10.02.2024 22:58
  • Giriş: 10.02.2024 22:58
  • Güncelleme: 10.02.2024 22:58
Kaynak: AA
Göztepe, Romal Palmer'ı İrlanda ekibi St Patrick's Athletic'e kiraladı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Romal Palmer 31 Aralık 2024 tarihine kadar St Patrick's Athletic FC'ye kiralanmıştır. Başarılar Palmer." ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Palmer, 33 lig ve 1 kupa maçında 3 gole imza attı.

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