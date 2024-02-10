Göztepe, Romal Palmer'ı İrlanda ekibi St Patrick's Athletic'e kiraladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcusu Romal Palmer'ı 2024 yılı sonuna kadar İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic'e kiraladığını bildirdi.
Kaynak: AA
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Romal Palmer 31 Aralık 2024 tarihine kadar St Patrick's Athletic FC'ye kiralanmıştır. Başarılar Palmer." ifadelerine yer verildi.
2022-2023 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Palmer, 33 lig ve 1 kupa maçında 3 gole imza attı.
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