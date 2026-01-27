Göztepe savunmasıyla dikkat çekiyor

Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Göztepe, savunmadaki istikrarlı görüntüsünü Kadıköy’de de sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, üç as stoperi Bokele, Heliton ve Furkan’ın yanı sıra savunma-orta saha bağlantısında kritik rol üstlenen Dennis’ten de yoksun çıktığı mücadelede kalesini adeta kapattı.

Godoi, Taha ve Ogün’den oluşan üçlü savunma hattı yüksek konsantrasyonla oynarken, kaptan kaleci Lis kritik kurtarışlarıyla kazanılan puanın mimarlarından biri oldu.

19 MAÇTA 11 GOL YEDİLER

Bu sezon ligde çıktığı 19 karşılaşmada yalnızca 11 gol yiyen Göztepe, sadece Süper Lig’in değil Avrupa’nın da en az gol yiyen takımları arasında yer aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 11’inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Göztepe ligde sadece iki maçta birden fazla gol gördü. Deplasmanda Galatasaray’a 3-1, sahasında Trabzonspor’a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi, bunun dışındaki karşılaşmalarda savunma direncini korudu.

Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Göztepe’de yüzler gülerken, savunmadaki eksikler de kapanıyor.

Cumartesi günü evinde Karagümrük’ü ağırlayacak sarı-kırmızılılarda Bokele ve Heliton’un cezaları sona erdi. Gribal enfeksiyon geçiren Furkan ve Dennis’in de takıma dönmeye hazır olduğu öğrenildi.